Продукт задумывается как решение для киберспорта. В беспроводном режиме батареи хватает максимум на 11 часов.

Pulsar снова экспериментирует. На этот раз показали мышь Feinmann, но с вентилятором внутри. Настоящим 4-сантиметровым вентилятором от самой Noctua. Проект разрабатывается совместно с австрийцами, чья техника давно стала синонимом тихой и надёжной вентиляции. А заодно и коричнево-бежевой эстетики, которую сложно не узнать.

Вентилятор встроен прямо в корпус, поэтому вся конструкция не выглядит чужеродно. Воздух циркулирует, ладонь охлаждается. Вроде бы всё просто, но таких решений пока никто не предлагал в серьёзных киберспортивных моделях.

Устройство остаётся тихим, почти не даёт вибраций. В играх, где нужна концентрация, это может сыграть решающую роль.

В остальном мышь представляет собой тот же Feinmann. Сенсор на 32K DPI, минимальная задержка. Только вес стал чуть больше – 65 г. В беспроводном режиме батареи хватает максимум на 11 часов. Этого может не хватить на весь турнир без подзарядки.

На Computex 2025 показали прототип. Появится ли продукт в продаже вообще, неизвестно. Но базовая версия без вентилятора стоит $180.