Но 16Gb-я версия все равно работает лучше.

Пока на NVIDIA сыплются упрёки за видеокарты с 8Gb в ценовой зоне около $400, AMD, похоже, не собирается менять курс. Radeon RX 9060 XT, показанная на Computex, добавила дров в огонь. Да, у карты есть 16-гигабайтная версия, но базовая снова предлагает только 8Gb. С учётом того, как быстро растут требования у новых игр, вопросов становится больше. Особенно если смотреть не на количество FPS, а на стабильность.

Фрэнк Азор из AMD попытался сгладить волну критики. По его словам, "при разрешении 1080p объёма хватает, и если бы спроса не было, компания бы такую карту не выпускала".

Тесты 8- и 16-гигабайтных версий RTX 5060 Ti показывают, что средний FPS может быть близким, но в сценах с перегрузкой по памяти младшая карта начинает сбоить. Падают минимальные кадры, появляются фризы. В некоторых тайтлах, вроде Indiana Jones and the Great Circle, она просто не справляется на тех же настройках, где 16Gb идут спокойно.

В других случаях дело не столько в скорости, сколько в качестве. В Space Marine 2 при 4K-текстурах 8Gb уже не тянут полную загрузку ассетов. И что особенно любопытно, RTX 5060 Ti 8Gb уступает даже Intel Arc B580 с 12Gb, несмотря на то что последняя дешевле и технически скромнее.

Да, если у вас в библиотеке только CS2 или Dota, всё работает. Но таких пользователей становится всё меньше. Разработчики всё чаще не ограничиваются eSports-оптимизациями. А значит, выбор между 8 и 16Gb – это не просто про "хватит или нет". Это про стабильность, предсказуемость и запас на завтра.