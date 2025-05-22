Во время релиза игра должна быть в идеальном состоянии.

Rockstar Games вместе с Take-Two Interactive вот уже несколько лет последовательно регистрирует патенты, большинство из которых, как теперь стало ясно, напрямую связаны с Grand Theft Auto VI. Они не просто обновляют техническую начинку проекта, некоторые описания дают понять, что речь идёт о фундаментальной перестройке архитектуры открытого мира.

Энтузиасты из сообщества GTA 6 Alerts изучили десяток опубликованных документов. Среди них и патенты на процедурную генерацию анимации и поведенческих моделей, систему жидкости на динамичных поверхностях, а также технологию дорог с адаптивной логикой для NPC. Последняя должна убрать резкие развороты и сделать поведение транспорта в игре максимально правдоподобным.

Также отмечена непрерывная схема уровней детализации (continuous LOD): здания, транспорт и прохожие не будут терять текстуры даже в отдалении. Добавьте к этому новую архитектуру освещения, улучшенный рендернинг и практически моментальную подгрузку в онлайн – и становится понятно, к чему всё идёт.

Один из патентов касается анимации телодвижений, предсказываемых ИИ-модулем, синхронизированным с мокап-данными. Это, по сути, придаёт персонажам выраженную индивидуальность: повороты головы, походка, движения рук — всё будет меняться в зависимости от контекста. Подобные детали сложно подделать, но именно они формируют эффект «живого» мира.

Есть и любопытный блок про транзакции и защиту от читеров. Предполагается, что некоторые переменные в клиентской сборке будут скрыты даже от самого игрока. То есть часть игровых процессов будет оставаться «невидимой», исключая возможность взлома через сторонний софт.

Пока Rockstar ограничилась двумя трейлерами, но даже они демонстрируют, что речь идёт не о косметическом апгрейде. Перенос релиза с 2025 на май 2026 года, похоже, связан с тем, что студия попросту решила довести проект до технического абсолюта.