Он будет служить площадкой для новых экспериментов со светом.

В Университете Мичигана запустили установку ZEUS, генерирующую пиковую мощность в два петаватта. Для сравнения, это в сто раз больше энергопотребления всей Земли. Правда, на смехотворную долю секунды – импульс длится всего 25 аттосекунд. То есть 0,000000000000000025 секунды. Настолько коротко, что в привычных масштабах это ничто.

Название ZEUS расшифровывается как Zettawatt-Equivalent Ultrashort laser pulse System. Машина живёт в стенах центра имени Жерара Муру – нобелевского лауреата и одного из отцов ультракоротких лазеров. Руководит проектом Карл Крушельник.

Сравнение с громовержцем тут не фигура речи. ZEUS способен оперировать электрическими полями, близкими к теоретическому пределу. Иными словами, дальше только квантовая неизвестность. Проект курирует Национальный научный фонд США, а доступ к ZEUS открыт для учёных со всего мира. Подход как у ускорителей: инфраструктура принадлежит всем, кто может предложить работающий эксперимент.

Первыми лазер протестируют в Калифорнийском университете в Ирвайне. Команда Фрэнклина Доллара будет разгонять электроны методом wakefield, когда ионная плазма превращается в волну, а частицы, как серферы, вылетают вперёд со световыми скоростями. Надо получить пучок в 5-10 раз мощнее прежнего.

По словам Лукина из NSF, ZEUS поможет понять, как ведёт себя свет в экстремальных полях. Когда волна растёт до предела, она ломается, и здесь начинается непредсказуемое. Аналогичным образом, поле лазера меняет саму природу фотона.