Релиз либо в 2026-м, либо в 2027-м.

Пока CD Projekt Red сохраняет гробовое молчание, один из ключевых голосов вселенной – Майк Пондсмит – дал понять, что в новом Cyberpunk 2077 игрокам предстоит исследовать не только знакомый до боли Найт-Сити. В сиквеле появится второй город. И, судя по описанию, он совсем другой породы.

Об этом Пондсмит обмолвился в кулуарах Digital Dragons, общаясь с CD-Action. Разработку он курирует издалека. В основном читает сценарии и рецензирует черновики, присланные командой. Но среди этих документов он заметил материалы от отдела локационного дизайна. И там, как он выразился, был план нового мегаполиса.

Описал он его без прикрас. Ни неона, ни лоска. Что-то ближе к "Чикаго, где всё пошло не так". Больше пыли, меньше гламура. Ни малейших отсылок к Blade Runner. Это не эстетика техно-романтики, а что-то более утяжелённое. Город, где не просто живут – в нём гниют, выживают, торгуются.

Пока не ясно, насколько эта вторая зона будет масштабной. Но судя по интонации Пондсмита, это не декорация.

Сама игра Project Orion сейчас разрабатывается новой североамериканской студией CDPR. Те же люди отвечают за переход на Unreal Engine 5 и целостную архитектуру продолжения. О релизе в ближайший год пока что не говорят.