Все партнеры с этим согласились.

Видеокарта GeForce RTX 5060 официально стартовала 19 мая. Это первый потребительский GPU на архитектуре Blackwell с прицелом на 1080p и с обещанной ценой $300. Но начало получилось обескураживающе знакомым. Обзорщики получили карты без нужных драйверов, что фактически сделало невозможным проведение полноценных тестов до релиза. Официальный драйвер стал доступен лишь после полудня по восточному времени, когда интерес к "вчерашним" бенчмаркам уже успел перегореть.

NVIDIA, как водится, утверждает, что MSRP будет соблюдён. Представитель компании Бен Берраондо заверил Gizmodo, что партнёры согласны придерживаться базовой цены. Только вот подобные обещания мы слышим не первый раз, и каждый раз рынок отвечает иначе. RTX 5060 Ti с 16Gb памяти запускалась в апреле за $450, но за пару дней оказалась в рознице по $480-500, а то и выше. На маркетплейсах стоимость доходила до $600, даже за версию с 8Gb.

Сама RTX 5060 пока тоже окружена туманом. NVIDIA подчёркивает преимущество от DLSS 4 и Multi-Frame Generation, но без них прирост составляет от силы 20% по сравнению с RTX 4060. Внятных, независимых тестов по состоянию на момент запуска нет. Сравнивать нечего, верить маркетинговым графикам не хочется, а покупать вслепую рискованно.