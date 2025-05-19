В дополнение покажут новый телефон и собственный чип Xring O1.

В ближайший четверг Xiaomi покажет сразу три продукта, и среди них не только новый смартфон. Главный акцент, судя по заявлениям Лэя Цзюня, будет сделан на электрокроссовер YU7. Это второй автомобиль бренда после SU7, и он должен стать ответом на Tesla Model Y на китайском рынке. Хотя, как показывает история последних месяцев, одних технических характеристик здесь может быть уже недостаточно.

YU7 ориентирован на массового потребителя. После успешного старта SU7 в 2023 году Xiaomi ощутила, что рынок отреагировал всерьёз. В декабре продажи модели обошли Tesla Model 3, и казалось, что всё идёт к повторению этого сценария. Но в марте случилось непредвиденное – смертельная авария с участием SU7. Детали до конца не ясны, но сам факт сильно ударил по динамике спроса. Новый кроссовер должен восстановить темп.

Однако авто – не единственный козырь. В тот же день Xiaomi намерена представить собственный мобильный чип Xring O1. И это событие, пожалуй, важнее автомобиля. На разработку ушло почти $2 млрд, а общий объём инвестиций до 2035 года оценивается в 50 млрд юаней. Подобные суммы уже не выглядят попыткой, это полноценная ставка.

Первые попытки выйти на полупроводниковый рынок у Xiaomi были и раньше. В 2017 году компания представила мобильный процессор начального уровня Pengpai S1, выполненный по 28-нм техпроцессу. Смартфон Xiaomi 5C стал первым (и единственным) его носителем. После этого наступила пауза, связанная с техническими трудностями. Xiaomi временно ушла в производство вспомогательных микросхем, откуда вернулась только в 2021 году.