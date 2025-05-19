Вместо него на боковой кнопке будет Touch ID.

Если верить очередной утечке из Южной Кореи, Apple наметила пересмотр одного из самых раздражающих элементов в конструкции смартфонов – фронтальной камеры. В одном из прототипов складного iPhone, о котором сообщил инсайдер yeux1122, вырез в основном экране отсутствует полностью. Не замаскирован, не уменьшен, а именно исключён из конструкции.

По данным инсайдера, тестовая версия складного устройства оснащена двумя фронталками: одна встроена в дополнительный внешний дисплей в виде классического "понч-хола", а вторая спрятана под гибкой OLED-матрицей. То есть прямо под экраном, без каких-либо визуальных следов. Такие камеры уже встречаются у конкурентов, в том числе у Samsung, но до этого Apple подобное решение не использовала ни в одной линейке.

Что особенно примечательно, в прототипе нет Face ID. Вместо этого якобы установлен Touch ID в боковой кнопке питания. Отказ от сложной системы трёхмерного сканирования лица может быть вынужденным: встроенные камеры под экраном пока не обеспечивают нужную точность для распознавания глубины. Впрочем, слухи об отказе от Face ID именно в складных моделях циркулируют не первый месяц, и теперь, судя по утечке, получили косвенное подтверждение.

По габаритам прототип не демонстрирует радикальных отличий от предыдущих "слитых" сборок. Предположительно, диагональ основного дисплея составляет 7.74 дюйма, внешнего – 5.49". Разрешение, как утверждается, не изменилось, зато форм-фактор стал чуть более вытянутым: соотношение сторон 14.6:1 и 14.1:1 соответственно.

Такой прототип, даже если он не станет финальным, задаёт вектор. В Apple, по всей видимости, продолжают искать способ избавиться от визуального "шума" на дисплее.