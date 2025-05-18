Возвращать сумму ей пока что не собираются.

То, что ещё пару лет назад считалось исключением, сегодня стало новой рутиной. Языковые модели вроде ChatGPT прочно вошли в учебный обиход. Студенты всё чаще прибегают к ним: кто тайком, кто открыто. Преподаватели, казалось бы, должны бороться с этим, но теперь сами попадаются в ту же ловушку.

Один из таких случаев вызвал резонанс в США. Как сообщает The New York Times, студентка Северо-восточного университета в Бостоне подала официальную жалобу. Поводом послужило то, что её преподаватель использовал ИИ для подготовки лекций, хотя сам же запрещал студентам обращаться к нейросетям. Девушка потребовала вернуть $8000 – сумму, потраченную на курс, который, по её мнению, вёл не человек, а алгоритм.

В лекционных файлах случайно остались служебные подсказки: "сделай пункты подробнее", "будь конкретнее". Всё это в структуре, характерной для промтов к ChatGPT. При просмотре презентаций студентка обнаружила и другие признаки. Например неточности, дефекты визуализаций, странные ошибки в анатомических схемах.

Возврата не последовало, но преподаватель признал использование ИИ. Университет уточнил политику: запрета нет, но требуется пометка и последующая верификация данных. Прозрачность, как минимум.

Схожие эпизоды происходят и в других кампусах. В ряде колледжей студенты находили в отзывах к своим эссе фрагменты запросов к ChatGPT, будто написанных не для них, а преподавателями для себя. В одном случае это стало причиной перевода. В другом обвинения не подтвердились.