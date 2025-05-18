До конца дня смартфон доживает в 6-7 из 10 реальных сценариев.

Слухи о сверхтонком корпусе iPhone 17 Air не утихают, ведь 5,5 мм – показатель, которого не достигал ни один из предыдущих аппаратов Apple. Безусловно, это впечатляющий результат. Но вместе с этим появляется и ключевой вопрос об автономности смартфона.

Если верить утечке от yeux1122 (источник – корейская платформа Naver), прототип уже готов к производству. Вес составляет около 145 граммов, толщина совпадает с ранними цифрами. Всё это звучит красиво, пока не доходишь до цифр по аккумулятору. Там указывается значение в 2800 мА·ч. Для современного iPhone это на грани допустимого, особенно с учётом AI-функций, постоянной фоновой активности и OLED-дисплеев с высоким пиковым порогом яркости.

Сообщается, что внутри Apple рассматривают замену батареи на ячейку с более плотной компоновкой: запас примерно в 20% ёмкости. Однако даже если это случится, на чудо рассчитывать не стоит, потому что по внутренним тестам смартфон "доживает" до конца дня лишь в 6-7 из 10 реальных сценариев.

Есть и долгосрочный манёвр: разработка батарей с анодом из чистого кремния. Такие обещают больше плотности при том же объёме. Но в 2025-м ждать их в реальном устройстве вряд ли стоит.