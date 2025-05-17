Игровой журналист Джейсон Шрайер уверен, что будет еще один перенос.

Несмотря на уверения, звучавшие ещё в 2023 году, релиз новой части Grand Theft Auto официально отложен до 26 мая 2026 года. Об этом сообщил гендиректор Take-Two Штраус Зельник в интервью IGN. Разумеется, аудитория восприняла новость с раздражением, хотя в кулуарах её ожидали.

Зельник в беседе с журналистами прямо признал, что переносы всегда болезненны. И для игроков, и для команды. Но добавил – иногда без них никак.

"Когда гонишься за качеством, неизбежно находишь участки, где нужно довести до ума. Если есть шанс выиграть время, нужно им пользоваться".

Судя по всему, речь идёт не просто о доработке багов. В кулуарах индустрии давно говорили, что Rockstar стремится к "максимуму", а текущая версия игры технически амбициознее всего, что студия делала прежде. На фоне таких ожиданий Take-Two решила дать разработчикам полную свободу.

Зельник отдельно подчеркнул, что компания не вмешивается в творческий процесс. По его словам, это "инвестиция в долговременную ценность бренда". Внутренние документы подтверждают: на уровне совета директоров было решено дать Rockstar дополнительные ресурсы и по времени, и по бюджету.

Новая дата, по словам Зельника, уже точно финальная. В отличие от размытых ориентиров вроде "2025 года", сейчас назначен конкретный день.

"Когда мы называем точную дату – мы её придерживаемся".

И, если верить истории компании, в подобных случаях сроки соблюдаются, однако игровой журналист и аналитик Джейсон Шрайер все же просит фанатов не питать особых надежд об "окончательном переносе". По его данным, финальной датой релиза Rockstar рассматривает не весну 2026 года, а осень.