В честь десятилетия культовой серии X.

В честь десятилетия X-серии Apple разрабатывает кардинально новую модель iPhone. Если верить Марку Гурману из Bloomberg, смартфон выйдет осенью 2027 года. Именно тогда компания собирается представить безрамочный iPhone с преимущественно стеклянным корпусом.

Гурман считает, что до этого, ориентировочно в 2026-м, дебютирует первый складной iPhone. В Apple рассматривают его как переходное звено, не финальный продукт. Сам юбилейный флагман он описывает как "mostly glass, curved", однако без уточнений, что именно это означает. Ранее Apple уже получала патенты на устройства с обтекаемыми стеклянными корпусами и дисплеями, уходящими за грани. Возможно, речь о подобной идее.

Любопытно, что упоминания о подобной концепции уже всплывали в апреле, но тогда речь шла только о "смелом" редизайне Pro-моделей. Теперь же складывается ощущение, что Apple нацелена на радикальную реконфигурацию: без вырезов, без чёлок, с компонентами, спрятанными под стеклом. The Information подтверждает: как минимум одна модель 2027 года получит дисплей, занимающий всю переднюю поверхность без рамок.

На этом фоне есть данные и о сдвиге релизного цикла. iPhone 18 Pro, скорее всего, покажут в 2026-м, а базовые модели – позже, в марте 2027 года. Мин-Чи Куо считает такую схему реалистичной. Разделение линейки – шаг для Apple нетипичный, но логичный.