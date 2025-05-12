Времени на доработку предостаточно

Сообщество поклонников Rockstar снова гудит. Судя по утечкам, студия может готовить ремастер Grand Theft Auto IV для ПК и консолей актуального поколения, однако формальных подтверждений пока нет.

Один из первых намёков дал пользователь @videotechuk_ в сети X. Вслед за ним в разговор включился и Tez2 – тот самый инсайдер, который не раз сливал точную информацию о планах Rockstar. По его словам, работа над проектом могла начаться ещё в прошлом году.

Дополнительный повод поверить в слухи – внезапное закрытие фанатского Liberty City Preservation Project, где энтузиасты воссоздавали Нью-Йоркский Либерти-Сити на движке GTA V. Формально это случилось из-за авторских прав, а неформально из-за грядущего официального релиза.

Игра, напомним, вышла в 2008-м и до сих пор считается одной из самых мрачных и цельных в серии. Разговоры о её возвращении на современных платформах всплывают не впервые, но каждый раз затихают без результата. Сейчас же, на фоне переноса GTA VI на май 2026 года, у студии есть удобный момент для работы над проектом.

Tez2 также предположил, что за GTA IV может последовать порт Max Payne 3. Это дало бы возможность упаковать всё в общий бандл.