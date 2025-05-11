Масса этой черной дыры составляет миллион солнечных.

В небе постоянно что-то происходит – то вспыхивает, то гаснет или исчезает. А потом учёные несколько месяцев пытаются понять, что именно. Вот и сейчас, где-то за 600 миллионов световых лет от нас, звезда подошла слишком близко к чёрной дыре. И исчезла. Просто перестала существовать за несколько секунд по нашему времени.

Но самое странное даже не это. По-настоящему удивительным стало место действия: чёрная дыра, вызвавшая разрушение, находилась не в центре галактики, а в стороне. На 2600 световых лет в стороне. Это, мягко говоря, нестандартно, ведь обычно такие объекты сидят строго в ядрах, как пауки в паутине.

Событие назвали AT2024tvd. Его зацепили сначала на установке Zwicky Transient Facility, а потом перепроверили через Hubble и Chandra. Всё указывает на так называемое TDE – приливное разрушение звезды. Масса дыры составляет порядка миллиона солнц. Это много, но не чудовищно много. У нее характерно яркий аккреционный диск, всё как по учебнику. Только место совсем не по учебнику.

Ученые предполагают, что, возможно, это результат галактического слияния, и чёрная дыра – реликт, бывший центр меньшей системы. Вторая теория предполагает, что черная дыра путешествует по галактике.