Годы уходят, если появляется регистр и другие символы.

Hive Systems вновь обновили свою таблицу взлома паролей. Вроде бы рутинное событие, но цифры в этом году особенно настораживают. Главная идея проста: если ваш пароль короче 12 символов, то его, скорее всего, можно подобрать. Причём быстро. Виной тому не злой гений хакеров, а резкий скачок в мощности графических ускорителей.

В 2025 году протестировали с помощью топовых RTX 5090. Использовали 12 штук в связке, то есть классическую ферму. Работали по bcrypt, и результаты впечатляют. Обычный восьмизначный цифровой пароль ломается за 15 минут. Если добавить регистр и спецсимволы, получится 164 года. Теоретически. На практике чуть меньше, особенно если у кого-то в дата-центре стоит аналогичная связка.

Сравнение с RTX 4090 показывает, что прирост составил около трети по скорости, но на длинных паролях скачок кажется ещё более заметным. Тысячи лет времени взламывания превращаются в сотни.

Важно понимать, что всё это про brute force – метод тупого перебора, не раскрытия. И да, он срабатывает только в том случае, если у злоумышленника есть хеши. Но, как показывает практика утечек последних лет, это далеко не редкость. Один слив, и вся "средняя" защита превращается в миф.