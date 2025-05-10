В нем исправили и геймплей, и погоду.

Alkimia недавно выложила обновлённую демоверсию Gothic Remake. Ту самую, что в феврале вызвала волну критики. Тогда, на Next Fest, у игры были шансы убедить скептиков, но всё вышло иначе: анимация, боёвка, ощущение тяжести персонажа, почти всё вызывало вопросы. В новой сборке разработчики попытались ответить на часть этих претензий. Что получилось – пока непонятно, но шаг в сторону игроков обозначен.

Пожалуй, самая острая проблема касалась перемещения. В оригинальной версии герой двигался медленно, с "весом", как это принято в симуляторах или условно-реалистичных RPG вроде RDR2. Но в Gothic это скорее мешает. Игроки привыкли к другой динамике, более быстрой и гибкой. В Alkimia, кажется, это поняли. По крайней мере, заявили, что от идеи инерционного движения решили частично отказаться. Новая логика проста: если персонаж постоянно бегает, дерётся, открывает ящики – слишком правдоподобная инерция, наоборот, просто мешает.

Другая претензия заключается в отсутствии погоды и смены времени суток. Солнце светит всегда. Вроде бы мелочь, но ощущение искусственности мира только усиливалось. Атмосфера, за которую любили Gothic, в демке отсутствовала почти полностью. А ещё вопрос задали об NPC. Их было мало, слишком мало. Сюжет вроде как объяснял изоляцию, но по факту мир казался пустым. Поведение персонажей тоже выглядело упрощённо, без привычных суточных циклов и бытовых паттернов.

Наконец, вопрос прогрессии. Многим показалось, что прокачка стала быстрой, чуть ли не аркадной. Но в демо искусственно ускорили рост силы, чтобы показать возможности за короткий отрезок. Финальная версия, по словам команды, будет ближе к старому канону: медленно, больно, с каждой шкуркой на счету.