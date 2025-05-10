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Kachka
Новый глава католической церкви лояльно относится к технологиям и мобильным играм
И сам иногда играет в браузерную Wordle.

Назначение уроженца Чикаго Роберта Прево новым папой римским – первым американцем на этом посту – вызвало оживлённые споры не только в церковной, но и в медиакультурной среде. Его имя, Лев XIV, звучит как отсылка к иерархии и могуществу, но сама фигура понтифика демонстрирует непривычную близость к цифровому миру, которую не удаётся игнорировать.

Примечательно, что незадолго до отлёта на конклав, будущий глава католической церкви играл в Wordle и Words with Friends. Об этом журналистам сообщил его брат, Джон Прево. Для многих это звучит анекдотично, но по сути деталь не случайная. Это не просто способ отвлечься. Это его культурная позиция. Новая роль, где цифровое не исключается, а принимается.

С одной стороны, ничего особенного тут нет. 69-летний мужчина решает пару словесных задачек в смартфоне. Но в контексте Ватикана, его предшественников и особенно их отношения к видеоиграм – уже событие. Напомним, что Франциск в своё время говорил о "диванах комфорта" и виртуальных ловушках. Бенедикт XVI критиковал игры за насилие и расщепление образа человека. Иоанн Павел II хвалил Pokémon, но, скорее, из педагогических соображений.

А теперь к власти пришел понтифик, который не просто толерантен к играм, но и сам в них участвует. Пусть в самом мягком, казуальном формате, без геймерских кресел.

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#технологии #игры #церковные традиции
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