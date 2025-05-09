Фильм назовут The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

Warner Bros. объявила о работе над новым фильмом по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина – The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Премьера назначена на 17 декабря 2027 года. Режиссёрское кресло занимает Энди Серкис, он же вновь сыграет Голлума. Продюсерами выступают Питер Джексон и Фрэн Уолш, над сценарием работают Филиппа Бойенс, Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу. То есть ключевой костяк оригинальной трилогии возвращается спустя два десятилетия.

Дата вовсе не случайная. Именно в декабре выходили все три части «Властелина колец» Джексона, с 2001 по 2003 год. Новый фильм явно ориентирован на ту же аудиторию и тот же эмоциональный отклик. Ставка делается на ностальгию, проверенную эстетику Средиземья и выгодный рождественский прокат. Всё логично, но не без рисков.

Главный из них – актёрский состав. Серкис, что очевидно, возвращается. А вот что с Гэндальфом или Арагорном, пока неизвестно. Иэн Маккеллен и Вигго Мортенсен ранее выражали интерес, но на момент публикации официальных подтверждений нет. Появление новых лиц в культовых ролях почти наверняка вызовет полярную реакцию. Особенно если фанаты не получат объяснений до выхода первого трейлера.

Параллельно Warner подтвердила запуск ещё одного проекта – фильма из вселенной Evil Dead. Его снимает Себастьян Ваничек, главную роль исполнит Суэйла Якуб. Премьера намечена на 24 июля 2026 года. Название Evil Dead: Burn пока не подтверждено, но Ваничек упоминал его в соцсетях ещё до официального анонса, что ставит под вопрос, останется ли он в режиссёрском кресле. Среди продюсеров вновь Сэм Рэйми и Брюс Кэмпбелл, символические фигуры для этой хоррор-франшизы.