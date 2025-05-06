Релиз назначен на 26 мая следующего года.

Rockstar всё-таки показала второй трейлер GTA 6. Без громких анонсов, без пресс-релизов – просто выложили видео на YouTube-канал. Почти полтора года молчания, и вот Vice City снова на экране. Только теперь не в духе 80-х, а где-то ближе к сегодняшнему дню. Светодиодные вывески, смартфоны, трафик. Героев двое: Джейсон и Лусия. Пара или подельники – пока неясно.

Видео начинается с выхода Лусии из тюрьмы. Камера скользит по её лицу, за кадром, возможно, Джейсон. Что было до, что будет после, трейлер оставляет простор для догадок. Монтаж рваный, музыка нарочито ретро, картинка хищно детализированная. Стиль узнаваем, ведь это одна из важнейших игр Rockstar.

Но главное здесь не визуал. GTA 6 впервые за десять лет претендует не просто на обновление франшизы. Она пытается внятно говорить про наше время. Ставки понятны: сделать игру, которая не просто выглядит как открытый мир, а работает как живая социальная модель, где каждый персонаж чем-то занимается.

Как показывает трейлер, город меняется – по нему бьют штормы, он тонет, строится, дышит. GTA 6, если судить по первым фрагментам, уже не только про криминальные квесты.