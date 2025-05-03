Игра на финальной стадии тестирования.

Слухи о новой Half-Life циркулировали годами, но в последние недели они приобрели куда более конкретные очертания. Проект с кодовым названием HLX, предположительно связанный с франшизой Half-Life, перешёл из стадии домыслов в фазу, где молчание уже не спасает от внимания сообщества. По словам инсайдера Тайлера МакВикера, игра не только существует, но и уже активно тестируется. Более того, утверждается, что она почти завершена.

Признаки утечки заключаются не только в устных отчётах. Упоминания HLX были замечены в обновлениях к Dota 2 и Counter-Strike 2, а это означает, что речь идёт о внутренней разработке, синхронизированной с движком Source 2 и общей инфраструктурой Valve. По словам МакВикера, сборка игры проходима от начала до конца, а текущая работа сосредоточена на оптимизации. Это редко бывает, когда речь идёт о прототипе.

Главная особенность HLX, по всей видимости, – новая архитектура сценариев и столкновений. VR-механики, ставшие краеугольным камнем Half-Life: Alyx, полностью отсутствуют. Вместо них будет представлена система, вдохновлённая AI-директором из Left 4 Dead, способная адаптировать игровой опыт к поведению игрока: менять маршруты, тип врагов, даже эмоциональные пики сцены. Это не роглайк и не процедурная генерация в привычном смысле, а сложная система вариативности, сохраняющая общую структуру, но делающая прохождение непредсказуемым.

Игра, судя по утечкам, не является продолжением Alyx, но и не позиционируется как номерной Half-Life. Тем не менее, обсуждение проекта настолько активное внутри сообщества и, по словам источников, среди самих сотрудников Valve, что воспринимается как возвращение основной линейки. Любопытно, что Valve пока не сделала ни одного официального заявления. Даже косвенного подтверждения со стороны Ньюэлла или разработчиков не последовало. Это, впрочем, типично для компании: Half-Life: Alyx также появилась практически без предварительных тизеров.