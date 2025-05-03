Дело не только в желании Rockstar довести тайтл до идеала.

GTA VI откладывается. Сегодня это стало известно официально. Rockstar подтвердила, что релиз состоится 26 мая 2026 года. Это на год позже, чем ожидала индустрия. Формулировка знакомая: "нужно больше времени, чтобы всё отполировать". Но за этим стандартным сообщением, скорее всего, стоит не только перфекционизм.

По данным Financial Times, ссылающейся на аналитиков DFC Intelligence, бюджет разработки GTA VI может вплотную приблизиться к $2 млрд. Это делает игру, возможно, самой дорогой в истории. Даже консервативные оценки говорят о $900 миллионах – и это без учёта маркетинга. Ещё важнее то, что аналитики прогнозируют свыше миллиарда долларов только на предзаказах. А за первый год проект может принести более $3 млрд.

Такие цифры больше не удивляют, они пугают. И в индустрии всё громче звучит вопрос: сколько это будет стоить игроку.

Инвестор и аналитик Мэттью Болл предположил ещё в январе, что базовая версия GTA VI может стартовать со $100. По его словам, руководство Take-Two обсуждало такой вариант всерьёз. Источники Gizmodo утверждают то же самое.

Take-Two пока молчит. Но если этот порог будет пройден, а GTA подходит для такого эксперимента как никто, это изменит правила игры в индустрии.

Косвенные подтверждения уже есть. Nintendo назначила $70 за Donkey Kong Bananza и перевыпуск Breath of the Wild. Некоторые тайтлы, вроде новой Kirby, будут стоить $80. Microsoft тоже подтвердила, что с 2025 года её флагманы встанут на новую ценовую полку.