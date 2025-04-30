После обстрела судна повстанцами

Министерство обороны США подтвердило: один из многоцелевых истребителей F/A-18E Super Hornet, чья стоимость превышает 70 миллионов долларов, свалился за борт и затонул.

Всё случилось в зоне ответственности USS Harry S. Truman, который патрулирует Красное море в составе сил сдерживания. По предварительной версии, поводом для резкого манёвра стал обстрел со стороны повстанцев-хуситов.

Известно, что самолёт, как заявляют ВМС, в момент инцидента буксировали через внутренний ангар. Что-то пошло не так, и истребитель сорвался и вылетел за пределы палубы. Обслуживающий персонал, к счастью, не пострадал. Один моряк получил лёгкие травмы.

Версия, озвученная CNN, ссылается на представителя Пентагона: после зафиксированной атаки корабль резко сменил курс, и это, судя по всему, нарушило устойчивость техники. Самолёт ушёл под воду практически сразу. По факту случившегося начата служебная проверка.

Но дело не только в железе. Ситуация подлила масла в огонь вокруг нового министра обороны Пита Хегсета. Того самого, кто раньше работал телеведущим на Fox News, а теперь неожиданно оказался у руля Пентагона. Несколько недель назад всплыла история о том, что якобы Хегсет по ошибке переслал засекреченные планы операции в Йемене не тому адресату – журналисту из The Atlantic. Потом оказалось, что документы дошли ещё до его жены, брата и адвоката.