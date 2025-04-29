Некоторые бывшие разработчики Rockstar считают, что второй трейлер Grand Theft Auto VI вовсе не обязателен. Более того, его отсутствие способно принести больше пользы, чем очередной монтаж геймплейных сцен. Причина в эффекте неожиданности, который в эпоху информационной перегрузки может оказаться куда действеннее любого рекламного ролика.
На фоне 17-летия GTA IV в соцсетях развернулась небольшая дискуссия. В ней поучаствовал Оббе Вермеей, ранее занимавший пост технического директора в Rockstar North. Помимо деталей по движку четвёртой части, он высказался и о маркетинговом векторе, возможном для шестой. Его позиция проста: если бы он решал, никаких дополнительных видео до выхода игры не публиковалось бы вообще. Интерес к проекту и без того достиг максимума. А лишние тизеры лишь снизили бы градус, отняв у релиза главную карту – внезапность.
Первый и пока единственный трейлер GTA VI вышел в декабре 2023 года. С тех пор Rockstar придерживается тактики молчания. Несмотря на это, в феврале Take-Two вновь подтвердила запуск на осень 2025-го. GTA VI рассматривается ими как ключевая позиция квартального отчёта, наряду с Mafia: The Old Country и четвёртой Borderlands. При этом источник уточняет, что эффект был бы ещё более мощным, если бы релиз сразу включал ПК-версию. Однако всё указывает на то, что её придётся подождать.