Популярность игры уже на максимуме.

Некоторые бывшие разработчики Rockstar считают, что второй трейлер Grand Theft Auto VI вовсе не обязателен. Более того, его отсутствие способно принести больше пользы, чем очередной монтаж геймплейных сцен. Причина в эффекте неожиданности, который в эпоху информационной перегрузки может оказаться куда действеннее любого рекламного ролика.

На фоне 17-летия GTA IV в соцсетях развернулась небольшая дискуссия. В ней поучаствовал Оббе Вермеей, ранее занимавший пост технического директора в Rockstar North. Помимо деталей по движку четвёртой части, он высказался и о маркетинговом векторе, возможном для шестой. Его позиция проста: если бы он решал, никаких дополнительных видео до выхода игры не публиковалось бы вообще. Интерес к проекту и без того достиг максимума. А лишние тизеры лишь снизили бы градус, отняв у релиза главную карту – внезапность.

Первый и пока единственный трейлер GTA VI вышел в декабре 2023 года. С тех пор Rockstar придерживается тактики молчания. Несмотря на это, в феврале Take-Two вновь подтвердила запуск на осень 2025-го. GTA VI рассматривается ими как ключевая позиция квартального отчёта, наряду с Mafia: The Old Country и четвёртой Borderlands. При этом источник уточняет, что эффект был бы ещё более мощным, если бы релиз сразу включал ПК-версию. Однако всё указывает на то, что её придётся подождать.