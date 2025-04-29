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Kachka
Видеокарты RTX 5000 Super могут получить вдвое больше видеопамяти
NVIDIA готовит обновление Blackwell, но чудес ждать не стоит

Появление Super-версий графических карт серии RTX 5000 от NVIDIA практически неизбежно. Вопрос заключается не в их анонсе, а в том, смогут ли они устранить те проблемы, которые уже сделали архитектуру Blackwell одной из наихудших с точки зрения восприятия пользователями. Одной из главных претензий остаётся скромный объём видеопамяти на стандартных моделях. Согласно последним слухам с китайского форума Chiphell, ситуация с VRAM в новых версиях действительно изменится.

Источники утверждают, что NVIDIA готовит RTX 5080 Super с 24 Гбайт памяти, в отличие от базовой RTX 5080 оснащённой лишь 16 Гбайт. Этот объём сопоставим с тем, что предлагали RTX 4090, 3090 и 3090 Ti. Также упоминается RTX 5070 Super с 18 Гбайт против 12 Гбайт у оригинальной модели – шаг в сторону нестандартной конфигурации, поскольку ранее в истории компании карт с 18 Гбайт не выпускалось.

Ожидается, что обе карты сохранят использование памяти GDDR7, как и стандартные версии. При этом увеличение объёма будет обеспечено применением 3-гигабайтных модулей, что частично подтверждается существованием RTX 5090 для ноутбуков с аналогичной модульной структурой и объёмом 24 Гбайт.

Следует отметить, что слухи о варианте RTX 5080 с 24 Гбайт памяти циркулировали и ранее. Некоторые утечки, включая рекламные материалы от MSI, указывали на подобную спецификацию, хотя окончательной уверенности в их подлинности нет. По данным инсайдеров, NVIDIA изначально планировала выпустить 24-гигабайтную версию, но высокие цены и ограниченная доступность памяти заставили сократить объём до 16 Гбайт.

По словам одного из пользователей Chiphell, ожидаемого прироста производительности Super-версии почти не обеспечивают. Этот факт укладывается в традиционную практику NVIDIA: например, RTX 4080 Super оказалась быстрее оригинальной RTX 4080 всего на 2-4% в зависимости от разрешения.

Исторически лишь две настольные карты получили заметный прирост памяти при переходе к Super-версиям: RTX 2060 (6 Гбайт) против RTX 2060 Super (8 Гбайт) и RTX 4070 Ti (12 Гбайт) против RTX 4070 Ti Super (16 Гбайт).

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#nvidia #видеокарты #rtx 50 #rtx 5000 #rtx 5000 super
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