Небольшой трюк, изменивший восприятие всей саги "Звёздные войны".

Со времён своего первого появления в "Империя наносит ответный удар" мудрый магистр Йода неизменно говорил фразами, переставляя слова. Там, где обычный персонаж сказал бы "Как ты себя чувствуешь?", Йода произносил: "Чувствуешь себя как ты?". Эта особенность стала одной из его самых узнаваемых черт.

На недавнем юбилейном показе "Империи" Джорджа Лукаса спросили о причинах необычной речи персонажа. Ответ оказался простым: "Мне нужно было заставить людей действительно слушать, особенно 12-летних", – признался режиссёр. По его словам, поскольку Йода в истории играет роль философа и наставника для Люка Скайуокера, манера его речи должна была выделяться и придавать значимость каждой мысли.

"Если говорить на обычном английском, люди не будут особо прислушиваться. Но если добавить акцент или сделать речь трудной для восприятия, внимание к словам усиливается".

Решение оказалось неожиданно эффективным. Йода быстро превратился в одного из самых легко узнаваемых персонажей саги – его своеобразную речь, интонацию и манеру говорить сегодня способны имитировать миллионы поклонников по всему миру. Однако вопрос о природе этой особенности остаётся открытым: был ли такой способ общения характерен для всей расы Йоды (название которой так и не раскрыто официально) или же он был привит ему воспитателями.

Этот вопрос обретает особую актуальность в контексте нового героя франшизы, Грогу, известного также как "Малыш Йода". Пока малыш в основном издаёт лишь короткие звуки и не строит полноценные фразы, но рано или поздно он заговорит. И тогда аудитория наконец узнает: является ли "перевёрнутая" речь врождённой особенностью представителей их загадочного вида или это личный стиль самого Йоды.