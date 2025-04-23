Игра вышла сразу после презентации.

«Обливион» вернулся. Не в виде модов или фанатских сборок, а как полноценный ремастер, официально, без утечек на форумах и промо-тизеров в стиле 2006-го. Bethesda не стала тянуть, анонс и запуск почти совпали по времени. Игра уже доступна для приобретения.

Ремастер, как ни странно, не выглядит формальностью. Это не просто подтянутое освещение и фильтры. Интерфейс переработали, систему прокачки упростили, графику перевели на современные технологии – и всё это, похоже, без потери основного ощущения: игрок всё ещё в Сиродииле, но он стал чище, ярче, ближе к нашему времени.

Большая часть деталей всплыла ещё до релиза: сначала изображения, потом сравнения старой и новой версии, затем намёки со стороны Xbox Support. Дата выхода тоже просочилась. Bethesda подтвердила это на следующий день. Некоторые кадры из утечки даже легли в официальную презентацию. Привычный хаос, но всё же под контролем.

И всё-таки пара сюрпризов осталась. Игра запустилась сразу, без ожиданий и предзагрузок. Плюс мультиплатформенность: PlayStation 5 получила релиз наравне с Xbox и ПК. В нынешней политике Microsoft, с их тягой к эксклюзивности, такой шаг почти исключение. Похоже, ремастер решили вынести за рамки консольной конкуренции в качестве культурного объекта и источника большого дохода.

Графически игра вышла убедительной. Разработкой занималась студия Virtuos. Они подошли не с кисточкой, а с молотком. Движок остался старый, Oblivion, но визуал поднят на базе Unreal Engine 5. Использованы почти все ключевые инструменты UE5: освещение, погодные эффекты, глобальное затенение, рейтрейсинг.