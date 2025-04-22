Существенно больше, чем 10 миллиардов световых лет.

Исследование, проведённое командой астрофизиков, предложило новую оценку величины самой крупной известной структуры во вселенной. С помощью гамма-излучений – вспышек энергии из дальних уголков космоса, учёные обнаружили, что Великая стена Геркулес – Северная Корона может быть ещё более масштабной, чем предполагалось ранее.

Эта структура представляет собой филамент из групп галактик и их кластеров, простирающийся на 10 миллиардов световых лет. Новая оценка её размера ставит под сомнение космологические модели, так как она превосходит предыдущую максимальную оценку (около 9,8 миллиардов световых лет).

В исследовании, которое пока не прошло рецензирования и размещено на сервере препринтов arXiv, команда учёных из Венгрии и США под руководством Иштвана Хорвата из Университета общественных служб Будапешта использовала данные о 542 гамма-вспышках с известными красными смещениями. Эти вспышки - яркие и мощные выбросы энергии, способны затмить целые галактики. Их можно наблюдать на огромных расстояниях, что делает их идеальными ориентиром для астрономов. Когда в одной области неба скапливается много таких вспышек, возникают новые вопросы.

Согласно космологическому принципу, вселенная должна быть однородной на крупных масштабах. Общепринятый предел для таких структур составляет около 370 мегапарсек (приблизительно 1,2 миллиарда световых лет). Однако Великая стена Геркулес – Северная Корона значительно превосходит эти размеры. Это делает её в несколько раз крупнее объектов, таких как Стена Слоана или Гигантская группа квазаров.

Исследователи проанализировали распределение этих точек по вселенной и пришли к выводу, что Великая стена Геркулес – Северная Корона, открытая в 2014 году, может охватывать диапазон красных смещений от z = 0,33 до z = 2,43. Это означает, что структура простирается на миллиарды световых лет. Авторы исключили возможные ошибки выборки и статистические артефакты.

Великая стена Геркулес – Северная Корона – не просто участок неба, усеянный гамма-вспышками. Это скорее плотная область, содержащая галактики, звёзды и тёмную материю, связанные гравитацией. Яркие гамма-вспышки могут раскрывать скрытые структуры, поскольку эти вспышки связаны с гибелью массивных звёзд и могут отслеживать процессы звёздообразования, недоступные для других методов наблюдения.

Если результаты исследования подтвердятся, и такие гигантские структуры действительно существуют, это потребует пересмотра космологического принципа. Возможно, мы упускаем какой-то важный аспект эволюции вселенной.