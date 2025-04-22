Его описывают как смесь синего и зеленого.

Американские исследователи утверждают, что им удалось вызвать у человека восприятие цвета, который до этого момента считался недоступным зрительной системе. Метод основан на прямом лазерном воздействии на отдельные фоторецепторы сетчатки. Участники эксперимента описали эффект как необычный и ранее не встречавшийся. Новый цвет получил короткое название olo. По их словам, он напоминает сине-зелёный, но при этом обладает настолько выраженной насыщенностью, что не укладывается в привычные категории.

Суть эксперимента заключалась в следующем: пятерым добровольцам на сетчатку глаза направляли короткие лазерные импульсы. Воздействие осуществлялось строго на одну колбочку, без задействования соседних. Обычно цветовое восприятие возникает за счёт одновременной работы трёх типов колбочек, однако в этом случае исследователи стремились изолировать стимуляцию и наблюдать реакцию мозга на атипичный сигнал. Иными словами, речь шла о попытке запустить новый механизм цветоощущения, выходящий за рамки стандартной трихроматической модели.

Один из участников эксперимента, профессор Рен Нг из Калифорнийского университета, известен как основатель компании Lytro, разработавшей камеры с функцией постфокусировки. По его словам, предсказать реакцию мозга заранее было невозможно. Однако итог оказался неожиданным и, как он выразился, "ошеломляющим".

Не обошлось и без скептических отзывов. Британский нейрофизиолог Джон Барбур из университета Святого Георгия предположил, что никакого нового цвета на самом деле не появилось. Он интерпретирует полученный эффект как необычно насыщённый зелёный оттенок, обусловленный нестандартным возбуждением рецепторов, но не выходящий за рамки известной палитры. В его оценке работа имеет ограниченную ценность, поскольку субъективные описания испытуемых не дают оснований говорить о качественно новом феномене.

Контекст также требует уточнений. Цвет – это не физическая величина в чистом виде, а результат сложной нейронной обработки. Даже при наличии уникального типа стимуляции мозг всё равно работает в рамках собственной схемы. Возможность воздействия на отдельные колбочки, которую даёт лазер, не означает автоматического расширения спектра. Вполне возможно, что "новый" цвет – не более чем внутренний артефакт восприятия, возникающий из-за искусственной активации сенсорной системы.