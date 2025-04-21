Но Сэм Альтман считает, что это правильно потраченные деньги.

Многие общаются с цифровыми ассистентами так, как привыкли с людьми: спокойно, вежливо, используя "пожалуйста" и "благодарю". Это жест уважения, даже если собеседник не человек. Но в какой-то момент возникает странное сомнение: зачем всё это, если на том конце интерфейса нет того, кто способен воспринять намерение.

Один из пользователей X (бывший Twitter) однажды поинтересовался, не тратим ли мы впустую электричество, когда добавляем к командам вежливые слова. Пост вызвал волну откликов. И среди них ответ самого Сэма Альтмана.

"Десятки миллионов долларов, потраченные не зря – кто знает".

На первый взгляд, это была просто шутка. Однако шутка не такая уж безобидная, ведь каждое слово действительно что-то "весит" в буквальном смысле. Чем длиннее текст, тем больше токенов должна обработать модель. Одно "пожалуйста" ничего не решает, но десятки миллионов таких "пожалуйста" – это уже ощутимый объём нагрузки.

Тем не менее, дело не только в вычислениях. Даже если нейросеть не обладает эмоциями и не улавливает интонаций, она всё же подстраивается. Как ни парадоксально, стиль общения влияет на характер ответа. Более мягкий тон в запросе часто вызывает ответ с более мирной, "человеческой" окраской. Это подтверждают и разработчики: алгоритм не чувствует, но он имитирует.

Отсюда возникает любопытный парадокс. Искусственный интеллект – не собеседник в полном смысле, но ведёт себя как собеседник. Он не обладает эмпатией, но копирует её. Пользователь, задавая стиль общения, сам формирует ту псевдочеловечность, которую потом и получает в ответ.

Есть, конечно, и обратная сторона. Когда масштабы запросов исчисляются миллионами, всякая мелочь начинает приобретать значение. Компании могут начать оптимизировать коммуникации, отсекая всё лишнее. Речь не только об экономии ресурсов. Дело также в стандартах, где важна скорость и лаконичность.