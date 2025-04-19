Лишайники переживают и суровые температуры и радиацию.

Жизнь на Марсе – вопрос, который вроде бы давно закрыт. Хотя бы на уровне здравого смысла: температурные качели, радиация, атмосфера, которую трудно назвать даже разреженной. Всё говорит о том, что никакая жизнь там невозможна. Но чем дольше ученые туда вглядываются, тем больше они находят земных аналогов, будто способных к миграции.

Лишайники. Одно это слово навевает скуку. Кажется, что речь о чём-то невнятном, серо-зелёном, прирастающем к камням. Но на деле все куда интереснее. Лишайники это симбиоз. В основе гриб, а внутри фотосинтезирующий партнёр. Пропорции примерно девять к одному. Простая, почти архаичная система, но выносливость у нее впечатляющая. Некоторые виды годами живут в Антарктиде, цепляясь за обледеневшие скалы, игнорируя ветер, обморожение, сезонные вспышки ультрафиолета. Кажется, им действительно всё равно.

Именно этим обстоятельством заинтересовалась команда польских исследователей под руководством Кайи Скубалы. Центр космических исследований Польской академии наук поставил вопрос: если лишайники способны справляться с антарктической пустыней, выдержат ли они марсианский аналог. Понятно, не в прямом смысле, без посадки, без грунта, без стеклянного купола.

Выбраны были виды Diploschistes muscorum и Cetraria aculeata. Их увлажнили, чтобы перевести в активную фазу. Далее погрузили в атмосферу, включающую углекислый газ, давление, влажность. Температура днём составляла около +18°C, ночью – до -26°C. Наконец, ионизирующее излучение. Его давали пять часов, имитируя активность Солнца. Что важно, выжили оба вида. Причём вплоть до грибкового компонента, что особенно ценно.

Особенно отличился Diploschistes muscorum. Его клетки, по данным анализа, накапливали меньше активных форм кислорода. Тех самых ROS-молекул, которые обычно первыми пробивают биологическую броню, бьют по ДНК, ломают белки, портят оболочки. Это значит, что защита срабатывает. Меланин, возможно, играет свою роль.