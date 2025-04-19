Ущерб оценивается в миллиардах долларов.

Пока технологическое противостояние между США и Китаем продолжается, NVIDIA, судя по всему, готовится к очередной неприятной развязке. Китайская модификация флагманской видеокарты GeForce RTX 5090D, ещё недавно активно продвигаемая на локальном рынке, резко исчезла из оборота. Об этом начали сообщать отраслевые источники, включая форум Chiphell. Причина проста и предсказуема – очередной виток экспортных ограничений, инициированный американскими регуляторами.

История повторяется: сперва запретили ускорители ИИ вроде H20, а затем и потребительский high-end. По непроверенным данным, компания порекомендовала партнёрам приостановить поставки RTX 5090D, одновременно остановив производство. Внезапно но не неожиданно дистрибьюторы вроде Colorful и Palit свёртывают продажи, а комплектующие вроде систем охлаждения буквально "зависают" на складах. Неофициальные уведомления якобы уже получили и подрядчики по сборке.

Что важно: формально никаких санкций по линии RTX 5090D ещё нет. Однако поведение компании говорит само за себя. Подобный манёвр мы уже наблюдали раньше, когда NVIDIA не стала дожидаться чёткого вердикта по A100 или H100 и заморозила отгрузки. Тогда, как и сейчас, реакция была мгновенной и проактивной. И, как показала практика, оправданной, ведь GeForce RTX 4090 в итоге тоже оказалась под санкциями.

Проблема не только в железе, но и в географии. Китай долгое время оставался для NVIDIA ключевым рынком. Потери от блокировки H20 до сих пор не подсчитаны до конца, но уже очевидно, что речь идёт о миллиардах. Если под запрет попадёт и RTX 5090D, последствия окажутся ещё болезненнее. Между тем конкуренты не дремлют. AMD, по слухам, ускоряет выпуск альтернативы – Radeon RX 9070 GRE, заточенной именно под китайский рынок. Отставание легко может обернуться потерей сегмента.