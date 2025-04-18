VR, как показано, работает даже в катсценах.

На этой неделе Grand Theft Auto: San Andreas — Definitive Edition снова оказалась в центре внимания благодаря новому моду VR-моду, который заставил игру зазвучать иначе. Работу выполнил энтузиаст под ником Holydh, и уже сейчас модификация доступна для загрузки через Nexus Mods.

Что важно, так это то, что это не очередной визуальный "фильтр" или пробная адаптация. Holydh реализовал полноценную поддержку 6DOF (шесть степеней свободы). Иными словами, игрок может перемещаться в виртуальной среде, поворачивать голову, смотреть вверх, вниз, назад. Теперь весь сюжет можно пройти в VR: с перестрелками, поездками, даже с участием в катсценах, где герой не за рулём, а на пассажирском сиденье. Неожиданно, но и прицелы, и внутриигровые камеры работают корректно. Зум реализован, снайперский режим не глючит.

Интересно, что VR-мод усилил восприятие именно Definitive-версии, которую многие обходили стороной после релиза. К 2024 году ситуация изменилась. Проблемы никуда не делись, но техническое состояние стало терпимым. Vice City и GTA III – та же история. Пусть и не идеально, но по крайней мере, стабильно. Любопытно, что доработкой и различными адаптациями занимается не сама Rockstar, а независимый разработчик.