Его обучали на огромной базе данных из различных наблюдений.

То, что раньше относили к разряду спекулятивной лингвистики, сейчас в буквальном смысле звучит в воде. Google, Wild Dolphin Project и группа инженеров из Джорджии (США) строят языковую модель, которую не будут учить говорить на человеческом языке. Она для дельфинов.

База проекта – десятки лет наблюдений, тысячи часов аудио. И есть технология, уже показавшая себя в других контекстах. Её назвали DolphinGemma. Никаких токенов, текстов и смыслов в человеческом понимании. На входе клик, свист, щелчок. На выходе примерно то же, но предсказанное.

Если попытаться описать простым языком, это система, которая должна улавливать закономерности в звуках, которые дельфины издают в разной обстановке. И не просто улавливать, но и "отвечать", то есть подбирать отклик. Как в настоящей речи.

Корпус звуков собирался с 1985 года. Wild Dolphin Project записывали поведение атлантических пятнистых дельфинов, которые обитают у берегов Багам. Там и ухаживание, и ссоры, и перекличка в стае. Всё это фиксировалось, размечалось и легло в основу.

Параллельно на другом фронте работал проект CETI, они изучали кашалотов. И у них тоже были успехи: в сигналах обнаружили ритмическую структуру, повторы, даже намёки на "кодировку". Это, конечно, не доказательство существования собственного языка, но это зацепка. DolphinGemma идёт немного в другом направлении. Если CETI пытается заниматься дешифровкой, то здесь – имитация.

Пока что разговором это называть не стоит. Речь скорее о возможности ответной генерации. Машина улавливает контекст и "угадывает", какой сигнал может последовать по акустическому следу.