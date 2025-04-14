Благодаря огромной прижимной силе.

McMurtry Spéirling – название, которое мало кому скажет что-то определённое. Ни тебе громкого наследия, ни массового признания. Стоит же этот электрический гиперкар, почти миллион. Но примечателен он не ценой.

Дело в другом. Этот автомобиль является первым, на котором официально доказана возможность ездить вверх колёсами, и, что это технически реализуемо. Его аэродинамика так спроектирована, что Spéirling способен держаться на потолке.

В свежем видео от McMurtry Automotive, где управляющий директор компании, Томас Йейтс, за рулём гиперкара въезжает на платформу и активирует режим Downforce-on-Demand. А дальше начинается то, что не укладывается в привычную механику. Турбины под днищем разгоняются до 23 тысяч оборотов. Прижимная сила доходит до двух тонн. Это больше массы самой машины. Сила, направленная строго вниз. Или вверх, если машина перевёрнута.

Автомобиль разворачивается. Не скачет, не валится, а спокойно переворачивается и висит вверх дном.

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