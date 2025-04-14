На RTX 5080 игра в 4K с DLSS в режиме "качество" выдаёт 50-60 кадров.

Новая модификация S.T.A.L.K.E.R. 2 Ultra Plus Graphics, несмотря на звучное название, оказалась на удивление сдержанной. То есть улучшения налицо, но без вычурности. Обновления не превращают игру в демку движка, не ломают баланс восприятия. Сравнительное видео от MxBenchmarkPC тому подтверждение: две версии идут рядом, без монтажной магии, простой геймплей.

Список изменений вроде бы классический. Lumen GI для глобального освещения, подтянутые отражения, ambient occlusion стал более "плотным". Возросла дальность прорисовки, в тенях появилось больше фактуры, особенно в листве. Геометрия тоже стала объёмнее. Детали вроде как те же, но теперь они смотрятся по-другому.

Что важно, всё это не убило производительность. На RTX 5080 игра в 4K с DLSS в режиме "качество" выдаёт 50-60 кадров. Без генерации, просто за счёт грамотной адаптации.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; S.T.A.L.K.E.R. 2, напомним, вышла в конце прошлого года, на ПК и Xbox Series. История с игрой известная: долгострой, переносы, завышенные ожидания. На выходе игра буквально "задыхалась" от багов, а геймплей был похож на сборку фигурок из пластилина, над чем разработчики активно работают и до сих пор.