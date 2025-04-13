Каждая текстура была создана энтузиастами самостоятельно.

Прошло более десяти лет с момента релиза Grand Theft Auto V, однако проект, несмотря на возраст, не собирается сдавать позиции. И если официальные обновления студии остаются скромными, то независимые разработчики продолжают вдохновлять сообщество. На днях была представлена новая версия известной модификации NaturalVision Enhanced, специально адаптированная под сборку Enhanced Edition.

Создатели утверждают, что речь идёт не о простой косметической правке. Они занялись полным редизайном визуальной составляющей. Уже опубликованные материалы демонстрируют заметно улучшенную цветовую палитру, более естественную работу с тенями и плотное, неразмытое наполнение объектов. Особого внимания заслуживает одна скрытая функция движка, до этого неактивная, но присутствовавшая в Enhanced Edition.

Речь идёт о поддержке теней от всех источников света, включая уличные фонари, автомобильные фары и даже отражённые блики. В классической версии эта возможность была отключена. Автор мода, известный под ником Razed, в одном из сообщений на Discord пояснил, что активировал данный механизм вручную и адаптировал его под обновлённый рендеринг.

Результат оказался достаточно убедительным. Особенно заметны изменения в ночных и вечерних сценах. Они приобрели пространственную глубину и реалистичную световую структуру. Вместо того чтобы плавать в тёмных зонах, объекты теперь встроены в окружающую среду, визуально обоснованы и чётко очерчены.

Однако, что касается производительности, здесь пока нет однозначности. Несмотря на статус улучшенной версии, GTA V: Enhanced Edition функционирует с серьёзной оглядкой на технические ограничения актуальных консолей. В частности, частота кадров остаётся на уровне 30 FPS.