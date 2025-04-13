Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Новый мод для GTA 5 NaturalVision Enhanced вручную добавляет в игру реалистичные тени
Каждая текстура была создана энтузиастами самостоятельно.
Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Прошло более десяти лет с момента релиза Grand Theft Auto V, однако проект, несмотря на возраст, не собирается сдавать позиции. И если официальные обновления студии остаются скромными, то независимые разработчики продолжают вдохновлять сообщество. На днях была представлена новая версия известной модификации NaturalVision Enhanced, специально адаптированная под сборку Enhanced Edition.

Создатели утверждают, что речь идёт не о простой косметической правке. Они занялись полным редизайном визуальной составляющей. Уже опубликованные материалы демонстрируют заметно улучшенную цветовую палитру, более естественную работу с тенями и плотное, неразмытое наполнение объектов. Особого внимания заслуживает одна скрытая функция движка, до этого неактивная, но присутствовавшая в Enhanced Edition.

Речь идёт о поддержке теней от всех источников света, включая уличные фонари, автомобильные фары и даже отражённые блики. В классической версии эта возможность была отключена. Автор мода, известный под ником Razed, в одном из сообщений на Discord пояснил, что активировал данный механизм вручную и адаптировал его под обновлённый рендеринг.

Результат оказался достаточно убедительным. Особенно заметны изменения в ночных и вечерних сценах. Они приобрели пространственную глубину и реалистичную световую структуру. Вместо того чтобы плавать в тёмных зонах, объекты теперь встроены в окружающую среду, визуально обоснованы и чётко очерчены.

Однако, что касается производительности, здесь пока нет однозначности. Несмотря на статус улучшенной версии, GTA V: Enhanced Edition функционирует с серьёзной оглядкой на технические ограничения актуальных консолей. В частности, частота кадров остаётся на уровне 30 FPS.

#игры #gta 5 #grand theft auto 5 #моды #gta 5 enhanced
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung выпустит смартфон Galaxy M56 17 апреля 2025 года
+
После шести месяцев простоя Tesla Model S владелец машины не смог разблокировать электромобиль
4
Обнаружена сеть вредоносных расширений для Chrome с более чем 4 млн установок
+
Энтузиасты модифицировали эталонную Radeon RX 9070 XT и снизили температуру памяти на 6°C
2
Lenovo представила 140-ваттный power bank емкостью 20 000 мАч с новой функцией зарядки
1
Россия восстановит речной советский порт "Агидель" и железную дорогу к нему
+
ЦАГИ представил концепцию дальнемагистрального самолёта с интегральной компоновкой «летающее крыло»
1
GeForce RTX 5060 Ti заметили у немецких ритейлеров — цена видеокарты превышает MSRP на 47-79%
+
Звук запуска Windows 95 теперь является частью NRR США
+
Radeon RX 9070 XT сравнили в играх с GeForce RTX 5070 Ti в режиме растеризации и с включением RT
4
ASUS представила компактную материнскую плату B850M AYW Gaming WiFi
2
Intel продвигает среди сборщиков ПК программу по повышению производительности Core Ultra 200
+
На Geforce RTX 5090 производительность DirectStorage лучше, чем на RTX 4090
+
OnePlus 13T будет представлен с процессором Snapdragon 8 Elite и дисплеем размером 6,3-дюйма
+
Новый чип MediaTek Dimensity 9400+ получил разгон CPU и улучшенный ИИ
+
NYT: Китай нашёл слабое место Дональда Трампа
+
Официальная презентация Samsung Galaxy M56 5G состоится 17 апреля
+
Китай представил оружие, способное 2000 выстрелами в секунду уничтожить стаи дронов
1
Три из четырех моделей видеокарт GeForce RTX 5060 Ti от MSI оснащены разъемом питания 12V-2x6
+
ASUS представила флагманскую материнскую плату ROG CROSSHAIR X870E EXTREME
2

Популярные статьи

Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
16
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
41
О космической гонке СССР и США в контексте разработок многоразовых транспортных систем
13
Пришло время покупать Xbox Series S — расчехляем кошельки и бежим на барахолку
1
ТОП-12 самых громких провалов корпорации Apple в XXI веке
5
TreasureNFT — финансовая пирамида, которая продолжает обманывать пользователей
1

Сейчас обсуждают

Максим Ёлгин
18:42
Платы 2011 на чипе интел по умолчанию можно нацепить на бесплатные гипервизоры vmware без танцев с бубнами. Те кто смотрит на эти платы с домашнего дивана никогда не поймут какой профит заложен в этих...
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
Андрей Жуков
18:39
".......при условии подачи входного тока свыше 65Вт" Это как?
Lenovo представила 140-ваттный power bank емкостью 20 000 мАч с новой функцией зарядки
Terex VS
18:39
я из него уже стрелял! в Battletech он уже есть, на Мамонта ставишь и бабах! заряжается только долго, если ясон файл не править.
На японском военном корабле JS Asuka был замечен рельсотрон
Максим Ёлгин
18:35
Вот любопытно а тот кто подарок получит в вашем случае тоже должен его подарить?
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
Елена Иванова
18:32
Написал что комп стоит в сарае, в прямом смысле слова. В сарае +5.
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
cibershot
18:32
Стандартные тени нормальные были, опять модерам делать некуй?
Новый мод для GTA 5 NaturalVision Enhanced вручную добавляет в игру реалистичные тени
ЧatoБoт
18:31
Всего лишь 2 вопроса к пендосам и их пендонавтике: 1. Любезные, а куда у вас внезапно делись ваши хвалёные мега движки F1, что работали в 1-й ступени р/н "Сатурн-5", катавшей пендонавтов на Луну. Ни о...
О космической гонке СССР и США в контексте разработок многоразовых транспортных систем
Genry
18:15
"Рассматривалось также использование модифицированной первой ступени ракеты «Сатурн-5», но эта идея была отклонена." -Эта ступень якобы обеспечивала лунную программу США, а по факту, её керосиновые дв...
О космической гонке СССР и США в контексте разработок многоразовых транспортных систем
Terex VS
18:15
Ростех. эх. супостат спутники на планеты запускает, а мы янтарь прессуем..
Калининградский янтарный комбинат представил коллекцию украшений, вдохновленную космосом
VRoman
18:13
Теперь остаются такие вопросы: как циркулировать твёрдый метал в системе охлаждения и насколько он способен разогреваться и охлаждаться. Чтобы кондиционер работал температура холодной части должна быт...
Новый сплав позволит создавать экологичные кондиционеры без вредных газов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем