Проект пока что "сыроват" и находится на стадии эксперимента.

Учёные сделали то, о чём ещё недавно можно было говорить с ухмылкой. Создана голограмма, которую можно трогать руками. Не через интерфейс, не в перчатках, а прямо пальцами. В буквальном смысле: прикосновение к воздуху вызывает отклик от изображения.

До коммерческого применения ещё далеко, но направление перспективное. Особенно в образовании и музейной среде, где визуализация сложных объектов – это ключ к пониманию. Если получится довести технологию до устойчивой стадии, можно ожидать настоящую переоценку старых методов.

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Сейчас объёмные изображения чаще всего строятся по схеме с вибрирующей мембраной. Это так называемые swept volumetric displays. Изображение формируется через проекцию кадров на быстро двигающуюся плоскость. До трёх тысяч колебаний в секунду. Картинка будто повисает в воздухе. Красиво, но только зрительно, ведь трогать нельзя.

Инженеры из Университета Наварры нашли способ обойти это ограничение. Вместо жёсткой основы они использовали гибкие полосы. Материал эластичный, но с хорошей обратной связью. Можно дотянуться до изображения, почувствовать отклик, при этом система не разрушается. Поверхность деформируется, но тут же восстанавливается. Параллельно идёт коррекция формы.

Так появляется иллюзия взаимодействия. Пользователь может крутить, двигать, даже сжимать изображение пальцами. Никаких контроллеров. Интерфейс считывает жесты и реагирует. Реализация пока экспериментальная, но выглядит убедительно.

В тестировании участвовало восемнадцать добровольцев. Практически все признали, что управление через прикосновение ощутимо точнее, чем работа с 3D-мышью. Там, где раньше были только абстрактные команды, теперь появилось привычное касание.