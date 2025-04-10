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Kachka
Трамп повысил тарифы на импорт для Китая до 125% и поставил на паузу в 90 дней для других стран
В сообщении Трамп назвал Си Цзиньпина гордым человеком.

Вечером в среду президент Дональд Трамп неожиданно объявил о временной приостановке новых тарифов. 90-дневный "перерыв" наступил для всех стран, за исключением Китая. Заявление, сделанное на его собственной социальной платформе, вызвало бурную реакцию на фондовом рынке: индексы пошли вверх, а акции отдельных компаний, включая Tesla и United Airlines, прибавили более 20%.

Тем не менее, сам Трамп не спешит закрывать тему. В коротком общении с журналистами после публикации поста он подчеркнул: "Ничего ещё не завершено". В его словах прозвучало следующее:

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"Китай хочет договориться, но не знает, как к этому подступиться. Они гордые. Президент Си – гордый человек".

Параллельно Белый дом подтвердил: новые пошлины на китайские товары вступают в силу – 125%. Причина, как утверждается, состоит в ответных мерах на действия Пекина, который ранее повысил тарифы на американский экспорт.

"В прошлом году Китай заработал триллион долларов только на торговле с США. Это ненормально".

С точки зрения Трампа, такое неравновесие требует немедленной реакции, иначе последствия для американской экономики будут серьёзными.

Примечательно, что 125% тариф на китайские товары был объявлен в том же посте, где говорилось о 90-дневной паузе. На фоне отката напряжённости с другими странами этот шаг стал жёстким сигналом исключительно для Пекина.

Трамп также подчеркнул, что пауза распространяется на те страны, которые не предприняли ответных шагов. Тем, кто всё же ввёл ответные меры, президент пригрозил удвоением тарифов.

#сша #дональд трамп #сша vs китай #тарифы трампа
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