В эпоху, когда большинство потребительской электроники проектируется с прицелом на недоступность ремонта, в одном из переулков старого Дели всё ещё выживает старая школа.

Нехру Плейс, бывший центр софтверной торговли и печатных плат, вновь обретает голос, но на этот раз не как штаб IT-компаний.

В пыльных мастерских этого района технику не выбрасывают, её восстанавливают. Не ради романтики или ностальгии, а потому что спрос существует, и он стабилен. У студентов, начинающих разработчиков и курьеров с платформ наподобие Swiggy или Zomato нет другого выбора: либо подержанный Франкенштейн-ноутбук за 10 тысяч рупий, либо никакой.

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Эти "гибридные" устройства собираются из комплектующих, извлечённых из десятков сломанных машин. Экран от одного производителя, материнка от другого, а корпус из третьего. Важно лишь, чтобы работало. Практики, которые в Кремниевой долине сочли бы варварскими, здесь являются источником доступа к знаниям и доходу.

Сушил Прасад, 35-летний техник с ожогом на руке от паяльника, рассказал, что за день он может собрать до четырёх таких устройств. Иногда из трёх-четырёх доноров.

"У людей нет времени разбираться в характеристиках. Им нужно что-то, что включается и не ломается через неделю".

Манохар Сингх, владелец небольшой мастерской, вспоминает случай с юным инженером, у которого не хватало 800 рупий на ноутбук за 10 000 рупий.

"Мы сделали ему ноут за 9 200 рупий (около $100). Без стеснения: с потертостями, шумным вентилятором. Но он работал. И покупатель потом пришёл с благодарностью".



