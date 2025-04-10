А до Плутона можно будет добраться всего за 4 года.

Стартап Pulsar Fusion, базирующийся в Великобритании, в последнее десятилетие вел разработку двигателя, который может не просто ускорить космические перелёты, а принципиально изменить само представление о межпланетном транспорте.

Термоядерная силовая установка, которую компания представила публике, называется Sunbird. Её не просто собираются испытать в 2025 году на земле, а уже в 2027-м – вывести на орбиту. Если эти сроки выдержат, а заявленные параметры подтвердятся, то путь к Марсу может сократиться вдвое, а до Плутона можно будет долететь всего за четыре года. Это уже не научная фантастика, а инженерный вызов.

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В отличие от привычных химических ракет, Sunbird строится вокруг идеи термоядерного синтеза. Того самого, который происходит внутри звезд. Принцип прост: берется легкий элемент (скажем, гелий-3), разогревается до состояния плазмы и удерживается в нужной конфигурации с помощью мощных магнитных полей. Когда ядра соединяются, выделяется колоссальное количество энергии.

Инженеры Pulsar не гонятся за универсальностью. Их аппарат не стартует с Земли и не приземляется. Он работает в вакууме, где нет сопротивления, нет погоды, нет атмосферы, мешающей стабильному удержанию плазмы. И это, как утверждает генеральный директор компании Ричард Дайнан, делает космос идеальной средой для реакций синтеза: