Samsung представила эту функцию еще в 2013 году.

Apple редко спешит с внедрением функций, которые конкуренты уже опробовали. Однако, когда компания всё же делает это, в её исполнении даже старые идеи получают новое дыхание. Последний пример – возвращение функции двойной видеозаписи, дебютировавшей на Galaxy S4 более десяти лет назад. Теперь она появится в камере iPhone 17 Pro.

Информацией поделился инсайдер Джон Проссер, известный по проекту Front Page Tech. По его словам, функция будет эксклюзивной для моделей iPhone 17 Pro и Pro Max и позволит одновременно снимать видео с фронтальной и основной камеры. Это нужно, чтобы фиксировать не только происходящее перед объективом, но и реакцию самого пользователя.

Это решение напрямую нацелено на рынок блогеров, стримеров и интервьюеров. Сценарий прост: включаете запись, и iPhone фиксирует как событие, так и лицо пользователя в одном потоке. По словам Проссера, интерфейс будет напоминать FaceTime. В частности, добавят разделение экрана, плавающие окна, мгновенная ориентация. Вопрос, который остаётся открытым, сможет ли Apple сделать эту функцию доступной и для более ранних моделей.

Стоит отметить, что подобный функционал уже реализован в сторонних приложениях: от Snapchat до DoubleTake от FiLMiC. Однако Apple, как правило, делает ставку на нативные решения с более глубокой интеграцией и прицельной оптимизацией под железо. Если функция действительно появится в стандартном приложении "Камера", это будет первый случай, когда Apple официально признаёт ценность подобного сценария для массового пользователя, а не только для энтузиастов.

Сравнение с Samsung здесь неизбежно. Южнокорейский гигант действительно был первым, кто предложил Dual Video Recording в 2013 году, а затем возродил её в Galaxy S21. Но если Samsung использовала это преимущество в первую очередь как демонстрацию технологической гибкости, Apple, скорее всего, подаст функцию как инструмент для профессиональной и полупрофессиональной съёмки.