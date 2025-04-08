Особи были гораздо крупнее и опаснее обычных волков.

Колесо биотехнологической революции сделало новый оборот. Впервые в истории коммерческой науки один из проектов так называемой “де-экстинкции” преодолел границу между гипотезой и реальностью: компания Colossal Biosciences заявила об успешном возвращении к жизни версии древнего вида. Лютоволка (Aenocyon dirus), жуткого по названию, но вполне осязаемого в лабораторных условиях.

Объявление прозвучало в понедельник утром и сопровождалось программной статьёй в Time. С использованием технологий редактирования генома и суррогатного вынашивания через собак крупных пород учёные Colossal вырастили трёх щенков, генетически приближённых к вымершему виду. Животные рождены в разные месяцы с осени прошлого года, чувствуют себя хорошо и, как сообщается, содержатся в закрытом заповеднике площадью 2 000 акров. Их имена – Ромул, Рем и, конечно, Кхалиси (дань культовому сериалу Игра престолов).

Речь не идёт о "воскрешении" в буквальном смысле. Это не клонирование древнего ДНК, а реконструкция, генетический реверс-инжиниринг на основе секвенированных образцов из окаменелых зубов и черепов возрастом 13 000 и 72 000 лет соответственно. Затем в геном серого волка были внесены 20 изменений, 15 из которых направлены на воспроизведение аллелей, характерных для лютоволков. После этого модифицированные ядра пересаживались в яйцеклетки-донора с удалённым собственным ядром. Именно так создавались эмбрионы, впоследствии выношенные суррогатными матерями.

"Это только начало. Мы доказали, что наша платформа работает: из древней ДНК мы получили живых щенков", – говорит генеральный директор Colossal Бен Ламм.

Лютоволки – вид, знакомый многим благодаря “Игре престолов”, но в действительности имевший реальное и доминирующее присутствие в позднем плейстоцене. Жившие по всей Америке, они были массивнее современных серых волков, с более крупными зубами и челюстями, рассчитанными на охоту на мегамлекопитающих эпохи ледникового периода. Вид исчез около 9 500 лет назад. По одной из версий, не выдержав конкуренции с более универсальными видами и давления меняющейся экосистемы.