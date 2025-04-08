Сегодня на Китай уже наложили 54%-й тариф.

На фоне стремительного оживления риторики предвыборных обещаний Дональд Трамп вновь обращается к проверенному инструменту давления – тарифам. На этот раз в центре внимания снова Китай: в понедельник, 7 апреля, президент пригрозил немедленным введением дополнительной пошлины в 50% на китайские товары. Причина в ответном шаге Пекина. В частности, 34%-м тарифе на американский импорт. Если угрозы будут реализованы, совокупная ставка может достичь 104%. И здесь вопрос не только в экономике, это уже прямая геополитическая демонстрация.

Публикация в Truth Social оформлена в типичном стиле Трампа: ультимативный тон, краткий срок (до 8 апреля) и полное отсутствие конкретики.

"Если Китай не отзовёт свои 34%, завтра последуют ещё 50% сверху".

Однако, как это уже бывало, цифры в послании вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Формально ранее, 2 апреля, была введена новая пошлина в 34%, объявленная на мероприятии под названием “День освобождения” в Розовом саду Белого дома. Этот тариф добавился к уже действующим 20%. Таким образом, угроза новых 50% делает потенциальную нагрузку на китайский импорт беспрецедентной, более чем в два раза выше номинальной стоимости продукции.

И всё же, несмотря на цифры, в предложенной логике кроется множество белых пятен. Уже не в первый раз заявления Трампа не сопровождаются ни нормативными документами, ни ясными экономическими выкладками. Например, формула, использованная для иллюстрации "справедливого тарифа" на недавней пресс-конференции, сводится к следующему: объём торгового дефицита делится на объём импорта и затем ещё раз пополам. Именно так Белый дом рассчитывал текущие тарифы. Даже страны, с которыми США имеют положительное сальдо, например Австралия, получили 10% базового тарифа.