Главным инициатором выступает Эстония.

Иногда новые формы военных действий требуют непривычных решений. Один из таких примеров сейчас обсуждается в Восточной Европе. Речь о так называемой "стене дронов", которую предложили выстроить вдоль российской границы.

На удивление, проект вполне технический: сеть сенсоров, беспилотников, систем перехвата и радиоэлектронного подавления. Всё это должно работать как единый механизм, выявляя и уничтожая вражеские БПЛА до того, как они нанесут удар.

Один из ключевых инициаторов – эстонец Рене Эхасалу, представитель местной ассоциации оборонной промышленности. По сути, он играет роль связного между государством и частными подрядчиками.

На самом деле, слово "стена" в этом проекте играет скорее символическую роль. Речь идёт не о физическом барьере, а о многоуровневой системе наблюдения и защиты.

На первом уровне будут сенсоры: инфракрасные камеры, микрофоны, радиочастотные приёмники. Затем мобильные платформы, которые могут быстро среагировать. Всё это должно управляться при поддержке ИИ, чтобы быстрее анализировать данные и отсекать ложные тревоги.