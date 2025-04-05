В том случае, если Apple переложит тариф на потребителей.

В начале апреля Дональд Трамп сделал громкое заявление, которое уже эхом разносится по технологическому сектору: в случае его возвращения в Белый дом США введут масштабные тарифы на импорт. Под ударом не только Китай, но и союзники Америки, включая Канаду и страны Европейского союза. В списке значатся почти все ключевые звенья глобальной производственной цепочки, от Вьетнама до Индии.

Проблема в том, что мировая технологическая индустрия построена на принципах гиперглобализации: разработка производится в Калифорнии, производство ведут в Шэньчжэне, сборка – во Вьетнаме, логистика – по всему миру. Любой резкий поворот в политике торговых пошлин моментально отражается на ценообразовании, логистике и конечной доступности устройств.

Согласно оценкам Rosenblatt Securities, если Apple будет вынуждена полностью переложить 54% тариф на китайский импорт на потребителя, стоимость самого дорогого iPhone может превысить $2 300.

На текущий момент топовая конфигурация iPhone 16 Pro Max с 1Tb памяти стоит $1 599. Чтобы достичь отметки в $2 300, Apple действительно должна будет передать потребителю весь тарифный удар.

Кейт Лиман, главный рыночный аналитик AvaTrade, отмечает:

"Да, технически iPhone может подорожать и до $2 400, но Apple не станет просто складывать тариф с ценой. Компания традиционно сглаживает шоки за счёт маржинального манёвра и оптимизации цепочек поставок".

Аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами по Apple, уточняет, что около 85-90% всей техники компании до сих пор собирается в Китае. Это делает Apple уязвимой перед любыми усилениями тарифной политики.

Куо также отмечает, что Китай вряд ли получит послабления, в отличие от Вьетнама и Индии.