Которые, к тому же, часто нарушают авторские права.

В последние дни соцсети превратились в нескончаемую ленту изображений в стиле Studio Ghibli. Улучшенная генерация картинок в ChatGPT запустила настоящий культурный феномен, стремительно вышедший за рамки экспериментов энтузиастов. Но пока пользователи наперебой создают новые арты, инженеры OpenAI латают инфраструктуру, перегруженную запросами. "Наши GPU буквально плавятся", – признался глава компании Сэм Альтман.

Пока Apple осторожно дорабатывает Apple Intelligence, а Google сталкивается с неоднозначными отзывами на результаты поиска с Gemini, OpenAI не сбавляет темп. Недавно компания анонсировала свою первую за несколько лет "открытую" языковую модель, которую можно будет запускать на локальных системах. На этом фоне OpenAI привлекла $40 млрд инвестиций, побив рекорды среди частных ИИ-компаний.

Однако взрывной рост популярности оборачивается проблемами. Серверы перегружены, пользователи жалуются на сбои, а OpenAI вынуждена вводить временные ограничения. По словам Альтмана, в ближайшее время бесплатный доступ к генератору изображений останется, но с лимитом в три картинки в день. Какими будут точные параметры ограничений, пока неизвестно.

Основная причина заключается не только в улучшенном качестве рендеринга и генерации текстов на изображениях. За считаные дни Twitter (X), Reddit и Instagram заполонили портреты, мемы и даже исторические события в анимационной эстетике, которые в большинстве случаев нарушают авторские права.