Блок камеры практически не изменился.

Google продолжает эксперименты со складными смартфонами, но, судя по утечкам, особых сюрпризов от Pixel 10 Pro Fold ждать не стоит. Внешне всё почти как в прошлой версии, изменения точечные, а не кардинальные. Однако, если копнуть глубже, становится понятно, что компания действует осознанно, делая ставку не на радикальный редизайн, а на отточенность мелочей. Вопрос только в том, хватит ли этого, чтобы конкурировать с более опытными игроками вроде Samsung и Honor.

На первых рендерах всё выглядит знакомо: тот же форм-фактор, схожие габариты, классический для Pixel дизайн камеры. Однако есть нюансы. Например, слот для SIM-карты переехал в верхнюю часть корпуса. Вероятно, Google пересобрала внутреннюю архитектуру, освобождая место под что-то более полезное. Например, увеличенный аккумулятор или новую систему охлаждения.

Есть и другая странность: на левой грани появились дополнительные вырезы, напоминающие элементы управления. Одни предполагают, что это связано с новыми антеннами для лучшего приёма сигнала, другие считают, что Google тестирует новый способ управления устройством. Пока официальных подтверждений нет, но очевидно, что компания не оставила дизайн без изменений, а постаралась его оптимизировать.

Финансовый провал первого Pixel Fold был предсказуем. С ценником $1799 он изначально проигрывал конкурентам. Поэтому логично, что Google может снизить стоимость Pixel 10 Pro Fold.

По характеристикам пока известно немного, но вероятность появления процессора Tensor G4 и обновлённой камеры высокая.