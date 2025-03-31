Им пообедал Алдуин в самом начале игры.

Некоторые игры оставляют такой сильный след в памяти, что их вступительные сцены становятся культовыми. Skyrim – именно из их числа. Начало игры цепляет с первых секунд: игрока везут на казнь, он уже мысленно прощается с жизнью, но тут появляется Алдуин, и всё идёт не по плану. Это событие задаёт тон грядущему приключению и навсегда остаётся в голове у тех, кто когда-либо запускал игру.

Спустя десятилетие после выхода игроки продолжают находить в Skyrim неочевидные механики, скрытые пасхалки и забавные особенности. И вот один из таких неожиданных моментов: оказывается, игра может закончиться ещё до того, как начнётся.

Кажется, что вступление Skyrim выстроено строго по сценарию: дракон срывает казнь, игроку предлагают выбрать спутника, а дальше – свобода действий. Однако пользователь Reddit под ником RealPokeMikey доказал обратное. Он решил протестировать, что будет, если просто отказаться следовать за Хадваром или Ралофом.

"Начал 17-е прохождение и просто решил никуда не идти. Алдуин взял и сожрал меня. Забавно!" – написал он в r/skyrim.

Вроде бы логично, но большинство геймеров даже не задумывались о таком исходе. По сути, это своеобразный спидран – один из самых коротких способов пройти игру, если вообще можно так сказать.

Другие игроки в комментариях рассказали о ещё более курьёзных ситуациях. Пользователь NoTheOtherAC признался, что его первое знакомство с игрой закончилось ещё быстрее.

"Я неудачно прыгнул из башни, упал в костёр и сгорел, не успев понять, как выбраться. Со второго раза всё пошло лучше".

А вот ещё одна малоизвестная деталь. Один из игроков упомянул в комментариях, что финал может наступить даже на эшафоте:

"Иногда Алдуин просто не появляется. В итоге палач спокойно завершает начатое".

Оказывается, редкий баг может привести к тому, что никакого спасения не случится. Если дракон по какой-то причине не прилетает, главный герой остаётся один на один с суровой реальностью, и палач не испытывает ни малейших колебаний.