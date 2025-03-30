Компания подходит к разработке слишком осознанно и аккуратно.

Почему GTA 6 разрабатывается так долго? Этот вопрос волнует миллионы фанатов, а теперь на него ответил сам глава Take-Two Interactive Штраус Зельник. В беседе с Bloomberg он приоткрыл завесу тайны над стратегией Rockstar Games, объяснив, почему студия не торопится с выпуском и как именно продвигает свой флагманский проект.

Зельник прямо заявил: Take-Two делает ставку на долгосрочное ожидание и осознанно не штампует ежегодные продолжения франшиз, в отличие от многих конкурентов.

"Мы считаем, что необходимо создавать огромный ажиотаж".

И действительно, интерес к GTA 6 превосходит даже ту волну хайпа, которая сопровождала выход пятой части. Более того, игра уже получила награду The Game Awards как самая ожидаемая, что лишь подтверждает верность стратегии.

Кроме того, Зельник подчеркнул, что Take-Two видит существенный потенциал в долгосрочном развитии франшизы.

"GTA V остаётся эталоном спустя 12 лет после выхода. Планка качества высока не только для нас, но и для игроков. Rockstar Games стремится к безупречному качеству, а это требует времени".

Когда речь зашла о маркетинге, Зельник провёл любопытную параллель между крупными видеоиграми и фильмами. Продвижение GTA 6 строится по той же логике, что и у голливудских блокбастеров: телевизионные и наружные рекламные кампании, сотрудничество с брендами. Однако основная часть бюджета уходит на цифровой маркетинг: таргетированную рекламу и работу в соцсетях.

Примечательно, что Take-Two не считает нужным тратить деньги на рекламу в рамках таких событий, как Super Bowl. Хотя фанаты не раз гадали, покажет ли Rockstar новый трейлер во время трансляции крупнейшего спортивного события США, Зельник отметил следующее:

"Обычно мы не тратим деньги на рекламные ролики во время Супербоула".

Отвечая на вопрос о популярности трейлеров, Зельник сдержанно напомнил, что на данный момент у GTA 6 есть всего один официальный ролик. Но даже он побил рекорды по просмотрам, что наглядно демонстрирует уровень интереса.