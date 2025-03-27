Все желающие будут голосовать за дизайн и софт.

Смартфоны уже давно стали однотипными, и редкий бренд решается выйти за рамки стандартного подхода. Одним из таких исключений является Nothing. Компания с момента своего основания играет против правил, и в прошлом году она доказала это, представив Phone (2a) Community Edition – смартфон, в разработке которого участвовало сообщество фанатов. Вся партия разлетелась за 15 минут. Теперь Nothing снова делает ставку на фанатов, открывая для них возможность повлиять на Phone (3a).

Идея дать пользователям больше свободы оказалась удачной. Phone (2a) Community Edition стал не просто устройством, а частью идентичности бренда. Дизайн, интерфейс, детали, всё это учитывало реальные предпочтения аудитории. Видя успех, Nothing идёт дальше и предлагает ещё большую степень вовлечённости.

Phone (3a) Community Edition развивает концепцию: компания не просто выпускает новый смартфон, а даёт пользователям инструмент для его доработки. Такой подход кардинально отличается от философии гигантов вроде Apple и Samsung, где пользователи получают конечный продукт, не имея шанса повлиять на его финальный облик.

Техническая база останется неизменной. Обычный Phone (3a) предлагает сочетание премиальных функций и доступности, сохраняя фирменную Glyph Interface, хорошее качество съёмки и 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей. В основе лежит чипсет Snapdragon 7s Gen 3.

Пользователи получат возможность повлиять на три ключевые направления:

Дизайн. Оформление корпуса, цветовые решения, детали интерфейса

Программное обеспечение. Кастомные функции, улучшенные настройки системы

Аксессуары и маркетинг. Нестандартные чехлы, упаковка, рекламные идеи

Nothing уже запустила приём заявок. Участвовать можно в любом формате: текст, изображения, видео.

Приём концепций продлится до 23 апреля, после чего на протяжении 24 часов сообщество будет голосовать за лучшие идеи. В конце месяца Nothing объявит победителей, а затем начнётся процесс воплощения их идей в жизнь.